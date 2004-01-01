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蓝波 3.4.9.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲
绿波 5.6.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 狗狗 鸡鸡 猴猴 羊羊 马马 蛇蛇
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